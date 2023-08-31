У Києві цього тижня зафіксували понад 10 температурних рекордів – обсерваторія

За останні чотири дні у Києві зафіксували вже 11 температурних рекордів, повідомляє у фейсбуці Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.



За даними спостережень, 30 серпня у Києві були зафіксовані два температурних рекорди.

В обсерваторії зазначають, що ніч на середу у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 21,4 градуса тепла – попереднє рекордне значення 1956 року перевищено на 2 градуси, а середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 26,4 градуса тепла – це на 0,6 градуса перевищує попередній рекордний показник 1992 року.

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Останніми днями в Україні триває сильна спека. Проте, за даними Укргідрометцентру, 1 вересня вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень в Україні, крім західних,

Житомирської, Вінницької та Київської областей, очікуються грози.