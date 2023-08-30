У Києві третій день поспіль фіксують рекордну спеку

У Києві третій день поспіль продовжуються температурні рекорди, повідомляє у фейсбуці Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.



За повідомленням, 29 серпня у Києві знову були зафіксовані три температурних рекорди.

Ніч на вівторок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 22,8 градуса тепла. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищено на 2,7 градуса.

Максимальна температура повітря після полудня досягла 35,9 градуса, що на 2,2 вище попереднього рекордного показника 1992 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 29,6 градуса – це перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 4,2 градуса.

На завтра, 31 серпня, Укргідрометцентр прогнозує мінливу хмарність (у західних областях хмарно з проясненнями). Вночі у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, вдень на Правобережжі короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали.

Температура вночі 16-21 градус тепла, у східних та північно-східних областях 12-17. Вдень очікують 26-31 градуса, на південному сході країни до 35, у західних областях дещо прохолодніше 20-25 градусів.