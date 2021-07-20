У Києві жінка намагалася пограбувати банк, озброївшись коктейлем Молотова

У Києві озброєна жінка спробувала пограбувати банк, повідомляє поліція 20 липня.

«Правопорушниця зайшла до приміщення і кинула підпалену пляшку з рідиною, а після під погрозою пістолетом почала вимагати гроші. Працівники банку виконали її вимогу, але на виході з будівлі її чекали співробітники поліції. Розпочато кримінальне провадження», – розповіли у поліції.

Правоохоронці запевнили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Якщо затриманій висунуть звинувачення у розбої, санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.