У Києві поховали російського активіста Дадіна, який воював на боці України і загинув у 2024-му

На Національному меморіальному військовому цвинтарі в Києві поховали колишнього російського опозиційного активіста Ільдара Дадіна, який воював на боці України і загинув у бою в Харківській області в 2024 році, повідомила 21 квітня пресслужба легіону «Свобода Росії».

За повідомленням, на церемонії поховання праху Ільдара «Ганді» Дадіна були присутні його побратими, родина і близькі друзі.

«Ганді» запам’ятався як непримиренний борець за справедливість і свободу: щирий пацифіст, який узяв до рук зброю в ім’я ідеї звільнення України від божевільного режиму Кремля, він до останнього боровся і загинув як герой, рятуючи пораненого товариша», – заявили в легіоні.

Про загибель Дадіна стало відомо у жовтні 2024 року.

Дадін був першим у Росії засудженим за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів. У березні 2016 року його засудили до двох із половиною років колонії у цій справі. Статтю, за якою судили активіста, почали називати «дадінською».



Через рік активіст розповів про тортури, яких він зазнав у карельській виправній колонії № 7.



У лютому 2017 року Верховний суд Росії скасував вирок Дадіну та визнав за ним право на реабілітацію. У грудні того року він отримав компенсацію від держави за незаконне кримінальне переслідування 2 млн 200 рублів.

Після початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну Ільдар Дадін у березні 2022 року виїхав з Росії до Польщі, щоби потім воювати на боці України.



Дадін вибрав собі позивний «Ганді» – на честь індійського політика й борця за незалежність Махатми Ганді, прихильника ненасильницького опору.