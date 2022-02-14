Москва заборонила проживання в Росії громадянці України – дружині опозиційного активіста

Міністерство внутрішніх справ Росії анулювало дозвіл на тимчасове проживання в цій країні дружині опозиційного активіста Ільдара Дадіна, громадянці України Олександрі Свєшніковій.

Як повідомляє агенція «Інтерфакс», у своєму рішенні відомство послалося на пункт закону «Про правовий стан іноземних громадян у Російській Федерації», який може анулювати дозвіл на проживання іноземцю, якщо той «виступає за насильницьку зміну основ конституційного ладу Російської Федерації» або «іншими діями створює загрозу безпеці» країни та громадян.

Адвокат Свєшнікової Микола Зборошенко вважає, що російська влада просто хоче «витиснути» з країни Дадіна та його дружину. Вони планують оскаржувати рішення МВС.

У 2015 році Ільдар Дадін став першим у Росії засудженим за статтею Кримінального кодексу про неодноразове порушення правил проведення мітингу. Суд засудив активіста до трьох років колонії, але у 2017 році Верховний суд – після того, як стало відомо про катування Дадіна в колонії, – вирок скасував та визнав за опозиціонером право на реабілітацію. Статтю, за якою він був засуджений, відтоді прийнято називати «дадінською». За нею засуджені вже десятки опозиціонерів.