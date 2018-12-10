У російській Карелії почався суд на начальником колонії, де сидів активіст Дадін

Суд у Карелії, Росія, 10 грудня почав розгляд кримінальної справи колишнього керівника виправної колонії №7 Сергія Коссієва. Він став відомим після заяви активіста Ільдара Дадіна про побиття у виправній колонії №7 під час відбування там терміну ув’язнення.

Коссієва звинувачують у перевищенні і зловживанні посадовими повноваженнями. За версією слідства, разом зі своїм заступником Анатолієм Луістом (він фігурує у справі як обвинувачуваний) керівник колонії відправляв ув’язнених на ділянки, де доводилося виконувати важку роботу, щоб потім вимагати хабар за «послаблення режиму».

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Сергій Коссієв і Анатолій Луіст визнали свою провину, тому міський суд Сегежі винесе судове рішення в особливому порядку, тобто без дослідження та оцінки доказів, зібраних у справі, а також без допиту свідків у суді.​

За інформацією судді, одного з ключових постраждалих у справі Коссієва, ув’язненого Лашу Гогуа не змогли поінформувати про дату судового засідання, тому його перенесли на 25 грудня.

Восени 2016 року активіст Ільдар Дадін, який відбував у сегезькій колонії частину терміну за статтею про неодноразове порушення правил проведення публічних заходів, розповів, що до нього застосовували тортури. За словами активіста, Сергій Коссієв особисто брав участь у побиттях.

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Після заяви Дадіна в колонії пройшли перевірки. Представники Федеральної служби виконання покарань тоді стверджували, що не знайшли доказів застосування насильства до засудженого.

У листопаді 2017-го, через рік після скандалу з катуваннями, Коссієв пішов у відпустку, з якої в колонію вже не повернувся. Навесні 2018 року стало відомо, що він став обвинувачуваним за кримінальною справою про зловживання посадовими повноваженнями і перевищення посадових повноважень.