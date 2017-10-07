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07 Жовтень 2017, Київ 20:52
Новини | Міжнародні

Росія: у Санкт-Петербурзі затримали Ільдара Дадіна та інших людей на акції на підтримку Навального

Акції на підтримку Олексія Навального (на фото) відбуваються без самого політика, який відбуває 20 діб арешту за заклики до несанкціонованих акцій

На акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального в Санкт-Петербурзі увечері 7 жовтня поліція стала затримувати учасників. Це сталося після того, як більша частина людей, яка спершу зібралася на Марсовому полі, рушила до кількох локацій ближче до центру міста.

Як повідомляє у Twitter петербурзький кореспондент радіо «Эхо Москвы» Арсеній Веснін, серед затриманих є громадський активіст Ільдар Дадін. Приблизно за годину до затримання в трансляції Радіо Свобода Дадін, який був одягнутий у светр із українським тризубом, повідомив, що опинився в Санкт-Петербурзі як турист разом зі своєю дівчиною і лише згодом дізнався про акцію в цьому місті.

В Санкт-Петербурзі в суботу увечері відбувається неузгоджена з владою акція прихильників опозиціонера Олексія Навального. Вони вимагають відставки президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з досягненням ним пенсійного віку, а також реєстрації Навального як кандидата в президенти на виборах 2018 року.

Раніше аналогічні акції відбулися в багатьох інших російських містах. У цілому на цих заходах силовики затримали понад 100 людей, але в Москві затримання масовими не були – точно відомо лише про одного такого учасника акції.

В московській акції взяли участь близько тисячі людей.

26 березня і 12 червня на Тверській вулиці в Москві пройшли несанкціоновані акції протесту проти корупції, провести які закликав Навальний. Мітинги супроводжувалися масовими затриманнями. Кілька людей були засуджені до реальних термінів позбавлення волі за звинуваченням у нападі на співробітників поліції.

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