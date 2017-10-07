Росія: у Санкт-Петербурзі затримали Ільдара Дадіна та інших людей на акції на підтримку Навального

На акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального в Санкт-Петербурзі увечері 7 жовтня поліція стала затримувати учасників. Це сталося після того, як більша частина людей, яка спершу зібралася на Марсовому полі, рушила до кількох локацій ближче до центру міста.

Як повідомляє у Twitter петербурзький кореспондент радіо «Эхо Москвы» Арсеній Веснін, серед затриманих є громадський активіст Ільдар Дадін. Приблизно за годину до затримання в трансляції Радіо Свобода Дадін, який був одягнутий у светр із українським тризубом, повідомив, що опинився в Санкт-Петербурзі як турист разом зі своєю дівчиною і лише згодом дізнався про акцію в цьому місті.

В Санкт-Петербурзі в суботу увечері відбувається неузгоджена з владою акція прихильників опозиціонера Олексія Навального. Вони вимагають відставки президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з досягненням ним пенсійного віку, а також реєстрації Навального як кандидата в президенти на виборах 2018 року.

Раніше аналогічні акції відбулися в багатьох інших російських містах. У цілому на цих заходах силовики затримали понад 100 людей, але в Москві затримання масовими не були – точно відомо лише про одного такого учасника акції.

В московській акції взяли участь близько тисячі людей.

26 березня і 12 червня на Тверській вулиці в Москві пройшли несанкціоновані акції протесту проти корупції, провести які закликав Навальний. Мітинги супроводжувалися масовими затриманнями. Кілька людей були засуджені до реальних термінів позбавлення волі за звинуваченням у нападі на співробітників поліції.