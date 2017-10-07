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07 Жовтень 2017, Київ 20:53
Відео

Cиловики затримали понад 100 людей на акціях на підтримку Навального в Росії (відео)

Cиловики затримали понад 100 людей на акціях на підтримку Навального в Росії (відео)
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Російська поліція затримує учасників мітингу на підтримку участі у виборах президента опозиційного політика Олексія Навального у Єкатербурзі. Аналогічні акції до дня народження нинішнього президента Росії Володимира Путіна відбулися в багатьох інших російських містах – Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці, Якутську, Самарі, Іжевську та Южно-Сахалінську. У цілому на цих заходах силовики затримали понад 100 людей, але в Москві затримання масовими не були – точно відомо лише про одного такого учасника акції. (Відео Reuters)

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