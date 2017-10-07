Російська поліція затримує учасників мітингу на підтримку участі у виборах президента опозиційного політика Олексія Навального у Єкатербурзі. Аналогічні акції до дня народження нинішнього президента Росії Володимира Путіна відбулися в багатьох інших російських містах – Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці, Якутську, Самарі, Іжевську та Южно-Сахалінську. У цілому на цих заходах силовики затримали понад 100 людей, але в Москві затримання масовими не були – точно відомо лише про одного такого учасника акції. (Відео Reuters)