У Росії мітингують з вимогою допустити Навального до виборів (трансляція)

У Росії розпочалися акції з вимогою дозволити опозиціонерові Олексію Навальному брати участь у президентських виборах наступного року. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, мітинги і пікети вже відбулися у Владивостоку, Хабаровську, Улан-Уде, Читі та Ставрополі.

Незабаром мають початися акції у Москві та Санкт-Петербурзі. Радіо Свобода планує транслювати їх наживо, починаючи із 13:30 за московським часом.

Сам політик і керівник його передвиборчого штабу перебувають під адміністративним арештом на 20 діб. Їх звинувачують у закликах до участі у неузгоджених мітингах.

Олексій Навальний раніше 4 жовтня закликав своїх прихильників по всій Росії вийти на мітинги 7 жовтня, на день народження президента Росії Володимира Путіна. Мітинг у Санкт-Петербурзі він назвав головним. Він закликав виходити на акцію і в Москві: хоча міська влада відмовилася узгодити мітинг у центрі міста, на Пушкінській площі, Навальний закликав натомість пройти ходою Тверською вулицею, що перетинає Пушкінську площу, стверджуючи, що така акція буде законною.

Загалом, акції прибічників Навального заплановані у 80 російських містах. Їх присвятили 65-му дню народження тамтешнього президента Володимира Путіна. Багато заходів змоги узгодити із місцевою владою. Зокрема, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, у Москві та Санкт-Петербурзі всі заявки на проведення мітингів відхилили.

Як повідомлялося, вранці 7 жовтня поліцейські прийшли до штабу російського опозиціонера Олексія Навального у Хабаровську. За словами працівників штабу, причиною стала заява жителя міста, якому не сподобалася вивіска на будівлі.

Напередодні у Краснодарі суд арештував координатора штабу Навального на 10 діб за заклики вийти на мітинг на підтримку політика. В організації публічного заходу без подачі повідомлення звинуватили також координатора смоленського штабу Олексія Навального – він отримав 8 діб арешту.

Раніше поліція шукала екстремістську літературу в штабі Навального в Калінінграді. Обшуки пройшли також в московському і воронезькому штабах опозиціонера. Повідомлялося, що поліція вилучала агітаційні матеріали.

У Центральній виборчій комісії Росії вже не раз заявляли, що Навальний не має права балотуватися, бо має непогашені судимості.

Крім того, там звертали увагу, що протизаконним є і фактичне ведення виборчої кампанії до її офіційного початку.