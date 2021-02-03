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03 лютого 2021, Київ 10:56
Новини | Події

У Києві посилили заходи безпеки в урядовому кварталі

В урядовому кварталі посилено заходи безпеки

Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі Києва через проведення масових акцій.

«Задля забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих акцій працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування», – повідомляють столичні правоохоронці.

Як попередили у поліції, в зв’язку з акціями та заходами з безпеки на окремих вулицях у центрі Києва можливе обмеження руху.

Також поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

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