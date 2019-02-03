У Києві оголошений помаранчевий рівень небезпеки

До кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого у Києві утримається сильний туман, видимість менше 100 метрів. Через це в столиці України встановлений другий, помаранчевий рівень небезпеки. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.