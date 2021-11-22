Колишні журналісти з Kyiv Post озвучили назву нового англомовного видання, яке запускають

Колишні журналісти з Kyiv Post повідомили, що запущене ними нове англомовне видання називатиметься The Kyiv Independent.

«Ми – це колишня редакція Kyiv Post, 30 журналістів та редакторів, звільнених власником видання за обстоювання редакційної незалежності. Ми запускаємо The Kyiv Independent, тому що Україні потрібна якісна англомовна журналістика, а нашим читачам – ЗМІ, що викликає довіру… Ми щодня будемо розповідати світу правду про Україну: факти про політику та реформи, війну та культуру, підприємництво та наукові відкриття. Ми залучимо безкомпромісні журналістські розслідування, щоб притягнути до відповідальності тих, хто при владі», – повідомляють журналісти на сторінці спільноти Save the Kyiv Post у фейсбуці.

Журналісти сподіваються на внески читачів і донорів через платформу Patreon, а потім планують розвивати комерційну діяльність. Поки що електронної адреси сайту The Kyiv Independent немає.

8 листопада власник української найстарішої англомовної щотижневої газети Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання тимчасово припиняє роботу. Тоді ж речник глави держави Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента здивовані, що окремі політики та співробітники ЗМІ звинувачують ОП у причетності до закриття Kyiv Post.

11 листопада стало відомо, що новим генеральним директором Kyiv Post став Люк Шеньє, який запевнив, що Kyiv Post незабаром повернеться» у медіапростір країни.