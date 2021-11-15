Звільнені журналісти Kyiv Post оголосили про запуск нового ЗМІ

Звільнені з найстарішої англомовної щотижневої газети Kyiv Post журналісти запускають новий засіб інформації, його очолить колишня заступниця головного редактора Ольга Руденко. Про це повідомляє сторінка Save the Kyiv Post у фейсбуці.

«Зараз ми переходимо до запуску нового ЗМІ з 30 колишніми працівниками Kyiv Post, щоб продовжити її справу. Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда згуртована і прагне продовжувати служити вам, нашій спільноті. Ми раді повідомити, що Ольга Руденко, колишня заступниця головного редактора Kyiv Post, яка присвятила бренду 10 років, очолить нашу редакційну команду. Вона візьме на себе роль головного редактора нового видання», – йдеться у дописі.

8 листопада власник української найстарішої англомовної щотижневої газети Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання тимчасово припиняє роботу.

Тоді ж речник глави держави Сергій Никифоров заявив, що в Офісі президента здивовані, що окремі політики та співробітники ЗМІ звинувачують ОП у причетності до закриття Kyiv Post.

11 листопада стало відомо, що новим генеральним директором Kyiv Post став Люк Шеньє.