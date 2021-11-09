Посольство США прокоментувало закриття Kyiv Post

Посольство США в Україні сподівається, що буде знайдений спосіб, який дозволить англомовному виданню Kyiv Post продовжувати свою роботу.

«Вчора був сумний день для українських ЗМІ. Протягом 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіаголосів України будь-якою мовою, та невтомним провідником журналістських стандартів. Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

Англомовне видання Kyiv Post 8 листопада повідомило про тимчасову зупинку роботи. Власник Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що медіа планує змінити формат. Натомість колектив видання заявив, що власник прагне знищити незалежність Kyiv Post і позбутися «незручних, чесних та принципових журналістів».