Під Києвом знову пожежі: киян просять зачинити вікна і не перебувати на вулиці

Поблизу Києва знову горять торф'яники через що у столиці погіршився стан атмосферного повітря. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація та просить мешканців столиці зачинити вікна і зменшити час перебування на вулиці.

«Причиною погіршення якості повітря є пожежі торфовищ у Вишгородському районі Київської області. Радіаційний фон у місті – в нормі», – кажуть у КМДА.

Місцева влада також просить киян звертатись до лікарів, якщо через погіршення стану повітря у них з’явилася задишка, кашель або безсоння.

У ДСНС сьогодні казали, що станом на 15:00 тривала ліквідація торф’яних пожеж поблизу сіл Соснівка і Катюжанка Вишгородського район та біля Забуччя Бучанського району.

Від початку вересня у Києві майже регулярно спостерігається задимлення. Причиною є торф’яні пожежі поблизу столиці.