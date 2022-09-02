Поїзди у метро Києва з понеділка їздитимуть частіше

Від 5 вересня поїзди метро у Києві курсуватимуть частіше, повідомляє «Київський метрополітен».

«Інтервали руху поїздів буде скорочено. У пікові години вони становитимуть 3-4 хвилин, у міжпікові – 6 хвилин», – йдеться в повідомленні.

Донедавна поїзди столичного метрополітену курсували з інтервалом близько 4-5 хвилин у пікові години та до 8-10 хвилин у міжпікові.

Як і раніше, пересадочний вузол між центральними станціями «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» лишається зачиненим. Поїзди курсують без зупинки повз станції «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності».

У разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену зупиняється, а підземні станції працюють як укриття.