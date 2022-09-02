Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Поїзди у метро Києва з понеділка їздитимуть частіше

У разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену зупиняється, а підземні станції працюють як укриття

Від 5 вересня поїзди метро у Києві курсуватимуть частіше, повідомляє «Київський метрополітен».

«Інтервали руху поїздів буде скорочено. У пікові години вони становитимуть 3-4 хвилин, у міжпікові – 6 хвилин», – йдеться в повідомленні.

Донедавна поїзди столичного метрополітену курсували з інтервалом близько 4-5 хвилин у пікові години та до 8-10 хвилин у міжпікові.

Як і раніше, пересадочний вузол між центральними станціями «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» лишається зачиненим. Поїзди курсують без зупинки повз станції «Хрещатик», «Дніпро», «Гідропарк», «Майдан Незалежності».

У разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену зупиняється, а підземні станції працюють як укриття.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG