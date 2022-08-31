У Києві і надалі зупинятимуть громадський транспорт під час повітряних тривог – КМДА

У Києві і надалі зупинятимуть громадський транспорт під час повітряних тривог, але обладнають зупинки інформацією про найближчі укриття. Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації з посиланням на рішення Ради оборони Києва.

«Після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно», – наголошують у КМДА.

Таким чином міська влада прокоментувала петицію, автори якої просили скасувати вимогу до громадського транспорту зупинятися під час повітряної тривоги.

Окрім того, місцева влада ухвалила рішення про зупинку роботи на будівельних майданчиках столиці під час повітряних тривог.

Однією із причин (окрім питання безпеки будівельників) стало те, що від киян «надходить багато скарг щодо гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу».



Також столична влада зобов’язала місцеві заклади громадського харчування працювати з 1 вересня не довше, ніж до 22:00.

«Аби не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян», – зазначають у КМДА.

Комендантська година у Києві починає діяти 23:00.

27 серпня у Київміськдержадміністрації повідомили, що в столиці є евакуаційні комісії на випадок надзвичайних ситуацій, але про обов’язкову евакуацію населення на сьогодні не йдеться.