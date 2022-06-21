МАФи біля станцій метро, які перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, перенесуть – КМДА

У Києв МАФи біля станцій метрополітену, що перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, перенесуть на інші локації. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, передає сайт КМДА.

«Відповідно до протоколу засідання, ідеться про переміщення тимчасових споруд із локацій, де вони перешкоджають доступу населення до укриттів та сховищ. Підприємцям, які мають дозвільні документи і працюють у столиці, запропонують інше доступне місце для діяльності», – йдеться в повідомленні.

Столична влада пояснила: «До переліку тих, що планується прибрати з евакуаційних шляхів для вільного доступу громадян до сховищ і укриттів, належать тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності біля наземних входів і виходів станцій метрополітену, місцях зупинки громадського транспорту, біля захисних споруд і укриттів цивільного захисту населення, – йдеться в повідомленні.

Усі власники тимчасових споруд будуть повідомлені про необхідність перенесення та причини такого рішення, і у триденний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки.

За даними КМДА, станціями метро як укриттями користується близько 1500 людей.