У Києві тимчасово скасували оплату за паркування на муніципальних майданчиках – КМДА

У Києві тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування на муніципальних майданчиках, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«У столиці тимчасово призупинено оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс». Ці зміни відображені у додатку «Київ Цифровий». Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває», – пояснюють у КМДА.

Відтак інспектори з паркування не будуть штрафувати водіїв за несплату паркування.

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Водночас КМДА нагадує, що й надалі працюють штрафи за порушення правил дорожнього руху, зокрема – за паркування в не передбачених для цього місцях.

Про відновлення плати за паркування міська влада обіцяє попередити завчасно.

Платне паркування в Києві відновили у травні. При цьому інспектори не мають права штрафувати водіїв під час повітряної тривоги.