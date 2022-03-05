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У Києві замінять полотнище головного прапора країни

Головний, як його називають, прапор України підняли на правому березі Києва 22 серпня 2020 року

У Києві планують замінити полотнище прапора України, що майорить на київських схилах, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Столиця дбає про головний прапор країни: сьогодні здійснять планові роботи із заміни полотнища. Спуск почнеться близько 11:00. На заміну полотнища потрібно менше ніж година. Після цього головний прапор країни знову замайорить над столицею», – повідомила КМДА у телеграмі.

Там нагадали, що споруда флагштока на сьогодні є найбільшою в Україні, висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Головний, як його називають, прапор України підняли на правому березі Києва 22 серпня 2020 року.

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