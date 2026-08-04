У Києві попрощалися з парамедикинею, яка загинула під час повторного удару РФ 1 серпня

У Києві 4 серпня попрощалися з 20-річною доброволицею-парамедикинею, студенткою Національного університету «Києво-Могилянська академія» Віталіною Яровенко, яка загинула 1 серпня під час російського удару по столиці України.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, церемонія прощання відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі, після чого кортеж вирушив до майдану Незалежності.

У момент російської атаки Віталіна Яровенко перебувала на місці влучання у складі добровольчої медичної групи. За словами начальника військового вишколу Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олександра Костюка, парамедики прибули допомагати постраждалим після першого удару.

«Віталіна вирушила у складі добровольчої групи парамедиків на приліт на вулиці Здолбунівській. Вони приїхали і десантувалися з машини. І якраз у цей момент був другий приліт. На жаль, двоє парамедиків загинули. Водій зараз перебуває у важкому стані», – сказав він.

Друзі згадують Віталіну Яровенко як людину, яка присвятила себе допомозі іншим.

«Вона була неймовірно сильною, натхненною, цілеспрямованою дівчиною. Вона навчалася на психолога в Києво-Могилянській академії. Її наукова діяльність була спрямована на допомогу жертвам війни, ветеранам, військовослужбовцям. Після завершення навчання вона планувала мобілізуватися і служити», – розповіла її подруга Анастасія.

За словами голови патронатної служби медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри» Наталії Чихачової, Віталіна Яровенко готувалася офіційно вступити до батальйону.

«Вона назавжди буде нашим героєм. Вона пожертвувала своїм життям заради кожного життя – це гасло нашого батальйону. Вона дійсно була другом «Госпітальєрів» і мала наш шеврон, який мають не всі. Вона збиралася пройти вишкіл й офіційно вступити до наших лав. Але не встигла», – сказала Чихачова.

Під час прощання до присутніх звернулася мати загиблої Наталя Корецька-Яровенко.

«Донечко, я прощаюся з тобою. Я благала, я не хотіла героя вдома, я хотіла вдома дитину. Але це був її вибір. Віталіна завжди була дуже сміливою дівчинкою. У її 20 років я писала, що колись тримала її на руках, а тепер вона міцно тримає світ. Я хотіла, щоб вона ще дуже довго тримала цей світ. Але, мабуть, тепер вона триматиме його з небес», – сказала вона.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок російського удару по Києву 1 серпня загинули дев’ять людей, десятки постраждали.