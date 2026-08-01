«Пекельна ніч»: 30 ракет використала Росія для удару по Києву (оновлюється)

Росія під час свого удару по Києву вночі проти 1 серпня використала три десятки балістичних ракет, повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга. За даними міської влади, у Києві через удар РФ 1 серпня загинули дев’ять людей, ще 30 – постраждали, серед них – чотири дитини.

«Пекельна ніч у Києві… Другий такий масований удар лише за два дні. Не досягаючи своїх цілей на полі бою, Росія посилює свої повітряні атаки й терор проти цивільного населення . Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони й перехоплювачі», – написав виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X.

«Швидкість рішень і поставок має вирішальне значення. Кожне рішення, яке посилює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна зволікання призводить до смертей і воєнних злочинів . Саме битва за небо визначатиме траєкторію цієї війни. Чим міцніший повітряний щит над Україною, тим ближчим стає мир», – додав Сибіга.

Київ під ударом балістики: 9 людей загинули, 30 постраждали – влада

У Києві внаслідок російського удару балістичними ракетами вночі проти 1 серпня загинули дев’ять людей , повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що, за останніми даними, число постраждалих сягнуло 30 .

Кличко уточнив, що серед постраждалих – чотири дитини. У стаціонарах лікарень перебувають 17 поранених, іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці, додав мер.

У Києві внаслідок російського удару балістичними ракетами вночі проти 1 серпня було два влучання на території комунальної організації «Київмедспецтранс».

«На щастя, постраждалих серед людей немає. Частково зруйновані чотири будівлі підприємства, пошкоджені інші приміщення. П’ять карет «швидкої» згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці», – повідомив мер.

Він нагадав, що пошкодження й руйнування житлових будинків, нежитлових будівель, пожежі були в пʼяти районах Києва, відомо про дев’ятьох загиблих, постраждали понад 30 людей, зокрема, четверо дітей. 17 поранених перебувають у лікарнях.

Аварійно-рятувальні роботи тривають..

Інформація ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежі й руйнування є в п’яти районах Києва. Рятувальники проводять аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань.

За даними ДСНС:

у Солом’янському районі дві людини загинули і вісім постраждали, з них двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування і загоряння 5-поверхового житлового будинку, за іншою – горіли автомобілі на парковці;

у Дарницькому районі сталася пожежа й руйнування в адмінбудівлі й у нежитловій будівлі. За іншою адресою – горіли автомобілі й пошкоджені будинки. Тут сім людей загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей;

у Шевченківському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі, загорілися «швидкі». На одній із адрес виявили одну постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії: її локалізували;

у Дніпровському районі: пошкоджений магазин;

у Печерському районі пошкоджені чотири приватні житлові будинки й господарчі споруди.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.