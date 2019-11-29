Влада Києва назвала місця, де у холодну пору можна зігрітися та взяти теплий одяг

У дев’яти районах Києва на сьогодні облаштовані пункти обігріву, повідомила Київміськадміністрація.

Згідно з повідомленням, пункти обігріву є у Дарницькому, Десянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському, Печерському на базах центрів соціального обслуговування (крім Голосіївського – ред.). Всього – 21 пункт.

«У пунктах обігріву можна відпочити, зігрітися, також у деяких із них є «банки одягу», де всі, у кого є потреба, можуть взяти собі теплий одяг і взуття. Деякі пункти забезпечують телефонним зв’язком та надають медичні послуги», – повідомили у КМДА.

За даними Укргідрометцентру, на початку нового тижня очікується погіршення погодних умов: вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, – сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів; в Карпатах сильний сніг, на дорогах, крім півдня, ожеледиця.