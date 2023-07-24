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Новини | Суспільство

Метеорологи повідомили про черговий рекорд – день максимальної кількості опадів у Києві

Цієї суботи у Києві увесь день дощило, температура повітря також опускалася до близько 20 градусів

У суботу, 22 липня, у столиці України було зафіксовано рекорд добової кількості опадів, що перевищило рекордний показник 2007 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 22 липня в столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм, що на 1,5 мм перевищило попередній рекордний показник 2007 року», – йдеться в повідомленні.

Цієї суботи у Києві увесь день дощило, температура повітря також опускалася до близько 20 градусів.

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