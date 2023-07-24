Метеорологи повідомили про черговий рекорд – день максимальної кількості опадів у Києві

У суботу, 22 липня, у столиці України було зафіксовано рекорд добової кількості опадів, що перевищило рекордний показник 2007 року, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 22 липня в столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм, що на 1,5 мм перевищило попередній рекордний показник 2007 року», – йдеться в повідомленні.

Цієї суботи у Києві увесь день дощило, температура повітря також опускалася до близько 20 градусів.