Кличко каже, що місто замінить бруківку на майдані Незалежності 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що роботи з перекладання бруківки на майдані Незалежності та інші роботи з благоустрою центральної частини Києва заплановані на 2022 рік. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода на запитання, чи буде замінена бруківка на Майдані.

«Будемо замінювати. Великий проєкт, він передбачає майже мільярд гривень. Нам потрібно буде зробити перекладку всіх труб, систем, гідроізоляцію, тому що там, навіть в переходах, під час дощу зверху капає, тому що гідроізоляція не працює. Проєкт запланований на наступний рік», – сказав Кличко.

Раніше повідомлялося, що в 2021 році столична влада планувала здійснити капітальний ремонт майдану Незалежності та головної вулиці – Хрещатика. Пізніше у ЗМІ повідомили, що роботи відклали.