Близько третини будинків Києва вже сортують і розділяють сміття – влада

Київ запроваджує роздільний збір сміття: у місті встановили 2,5 тисячі контейнерів для пластику, паперу і скла, повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв. За його словами, близько 500 старих і непрацюючих контейнерів замінили «на нові й сучасні».

«Тобто близько третини будинків Києва вже сортують і розділяють сміття. І ми розширюватимемо цю мережу. Переконаний – кияни підтримають нас і сумлінно кидатимуть пластик до пластику, скло до скла, папір до паперу», – сказав Пантелеєв.

Він наголосив, що завдяки роздільному збору місто зможе реально зменшити кількість сміття, яке їде на захоронення на полігони. Європа фактично відмовилась від цього небезпечного методу утилізації, що негативно впливає на довкілля, додав чиновник.

За словами Пантелеєва, усі перевізники, які сьогодні працюють із міською владою, підтримали ідею впровадження роздільного збору.

Чиновник додав, що встановлені контейнери допоможуть щомісяця відправляти на переробку до трьох тисяч кубометрів пластику, скла й паперу.