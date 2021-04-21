Стрілянина по комунальниках у Києві: поранений працівник дорожньої служби, нападник утік

У «Київавтодорі» повідомили, що у середу невідомий відкрив вогонь і поранив одного з працівників дорожньої сдужби, що виконували ремонтні роботи у Печерському районі столиці.

«Сьогодні вдень працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе і Військового проїзду. Закрема, фрезеруали старе покриття. Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки «Renault». Він розпочав словесний конфлікт. Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був у повітря. Наступний – по людям. Поранення отримав механізатор фрези. З місця інциденту нападник втік. На місце викликали поліцію і медиків. Нині працівника госпіталізовано», – повідомили комунальники.

У «Київавтодорі» заявили, що мають фото і дані номерів автомобіля чоловіка, який здійснив постріли.

Про тяжкість поранень комунальника наразі невідомо.

Радіо Свобода наразі намагається отримати деталі інциденту у столичній поліції.