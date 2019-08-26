У Києві стріляли з гранатомета, постраждалих немає – поліція

Невідомі вистрілили в будівлю на вулиці Паньківській у Києві з гранатомета, повідомляє столична поліція. За даними поліцейських, подія сталася о 1:30 вночі 26 серпня.

На місце події виїхали слідчі, патрульні, вибухотехніки, кінологи та лікарі.

«Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що невідомі вистрілили у будівлю із гранатомета, відстріляний тубус якого виявили через дорогу від будівлі», – повідомляють у відомстві.

За даними поліцейських, в результаті пострілу ніхто не постраждав, однак вибух пошкодив вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів.

Правоохоронці уточнюють, що подію кваліфікували як теракт, весь особовий склад поліції Києва орієнтований на пошуки причетних.

Поліція не вказала, по якій саме будівлі відкрили вогонь. За даними проекту «Информатор Киев», будівля належить компанії «Мостобуд».