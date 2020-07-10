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10 липня 2020, Київ 13:32
Новини | Суспільство

У Києві суд розглядає позов Медведчука, який вимагає заборонити книжку про Стуса

Медведчук хоче заборонити книжку про Стуса

Дарницький районний суд Києва 10 липня розглядає позов народного депутата Віктора Медведчука, який вимагає заборонити розповсюдження книги журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» «у будь-який спосіб на будь-якій території».

Сьогодні останнє засідання, очікується, що буде винесено рішення у справі.

Суд має вирішити, чи справді у 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь та гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року.

У видавництві Vivat, яке видало книжку, прогнозують, що Дарницький районний суд Києва таки може винести рішення на користь Медведчука і заборонити розповсюдження книжки «Справа Василя Стуса» та поширення будь-якої інформації про неї у ЗМІ та інтернеті.

Ще у вересні 2019 року Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса, бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності».

Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.

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