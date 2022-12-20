Систему водопостачання Києва відновили. Дефіцит електроенергії перевищує 50%

Систему водопостачання Києва відновлено, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів. Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян. Спершу – на нижніх поверхах будинків. Тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика. Комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешканнях всіх киян», – написав Кличко у фейсбуці.

Водночас компанія «Укренерго» повідомляє, що Київ забезпечений електроенергією менше ніж наполовину.

«Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

У компанії сподіваються, що у вівторок вдасться включити певне обладнання, яке дасть змогу дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності в столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Через російські обстріли об’єктів магістральних мереж у центрі України вночі 19 грудня, а також через артобстріли на сході знову погіршилася ситуації з енергопостачанням. Київ вчергове опинився серед найбільш постраждалих.