Всі будинки у Києві підключені до тепла, котельні можуть працювати від генераторів – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на сьогодні всі житлові будинки у підпорядкуванні ЖЕКів підключені до тепла. Про це він сказав в ефірі комунального телеканалу «Київ».

«Столиця стабільно увійшла в опалювальний сезон. На сьогодні до тепла підключені, практично, всі будинки, що знаходяться в управлінні комунальних керуючих компаній. За індивідуальними заявками продовжують підключати будинки ОСББ, ЖБК, відомчі. А також заклади соціальної сфери: дитячі садки – з теплом уже 99,4%, школи – 97,1%, пологові будинки – 92,3%, медичні стаціонари – 93,3%», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що близько сотні котелень міста можливо оперативно переключити на роботу від генераторів. Таку ж можливість сьогодні забезпечено для 150 бюветних комплексів. Придбані мобільні пересувні котельні, у разі необхідності, забезпечать на певний період теплом медичні заклади, школи та пункти обігріву, зазначив Кличко.

Опалювальний сезон у Києві розпочався 9 жовтня з об’єктів соціальної інфраструктури, тижнем пізніше – з 16 жовтня – розпочали підключення до тепла і житлових будинків.