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Новини | Суспільство

Синоптики попередили водіїв: до кінця доби та вранці 7 грудня у Києві – туман

Цієї ночі, коли тривав снігопад, у Києві працювало понад 300 одиниць спецтехніки

До кінця доби 6 грудня, вночі, а також уранці 7 грудня у Києві очікується туман, видимість 200-500 м (перший рівень небезпечності, жовтий), попередила Київміськадміністрація з посиланням на синоптиків.

«Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі», – йдеться в повідомленні КМДА.

За прогнозами синоптиків, протягом поточного тижня у Києві ймовірні снігопади. Столична влада заявила, що дорожня служба готова до складних метеоумов. Цієї ночі, коли тривав снігопад, у Києві працювало понад 300 одиниць спецтехніки, вказали у КМДА.

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