У Києві завершився марш на честь УПА

У Києві, на Європейській площі в центрі міста, завершився марш на честь Української повстанської армії, організований низкою організацій націоналістичного спрямування.

Учасники акції пройшли до площі ходою від пам’ятника Тарасові Шевченку, що в однойменному парку біля Червоного корпусу університету.

Радіо Свобода вело трансляцію маршу наживо.

Поліція повідомила про один інцидент без потерпілих у перебігу ходи: сутичка демонстрантів із поліцією сталася через спробу учасників акції пронести з собою намет, щоб встановити його на майдані Незалежності. Поліція вилучила намет і закликала з розумінням ставитися до превентивних заходів безпеки, зокрема до перевірок документів, вмісту пакетів та сумок, а також огляду транспортних заходів. «Усе це проводиться для того, аби належним чином забезпечити безпеку і порядок у місцях проведення заходів», – заявили в поліції Києва.

За оцінками, в акції взяли участь близько 10 тисяч учасників.

Тепер на Європейській площі відбувається святковий концерт. А тим часом частина учасників акції рушила в бік Києво-Печерської лаври, де відбуваються релігійні заходи УПЦ (Московського патріархату). Молебень із нагоди дня Покрови пресвятої Богородиці перед Успенським собором очолює глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрій.

14 жовтня в Україні відзначають свято Дня захисника України. Це також день Покрови пресвятої Богородиці за церковним календарем. Крім того, цей день вшановують і як річницю створення Української повстанської армії 76 років тому.