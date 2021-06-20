У Києві обмежують в’їзд вантажівок через спеку

У Києві із 14:00 20 червня обмежують рух для великовагового автотранспорту в місто у зв’язку зі спекою, повідомили у Департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

«Зокрема, через перевищення денної температури повітря понад +28°С обмежується в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва», – йдеться в повідомленні.

У Києві найближчими днями прогнозують спеку, з денною температурою повітря 30-32 градуси за Цельсієм, без опадів.