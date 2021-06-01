Укравтодор: з 1 червня вантажівкам заборонять рух державними дорогами у спеку

Від 1 червня для вантажівок рух державними дорогами у спеку буде заборонений, повідомляє «Укравтодор».

«Нагадуємо громадянам про сезонні обмеження руху великовагових транспортних засобів у денну пору. Вони щороку вводяться на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування», – йдеться в повідомленні.

В «Укравтодорі» додали, що заборона стосується транспортних засобів, фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж сім тонн.

Винятки робитимуть для вантажівок, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Рух обмежуватимуть у денну пору доби при температурних показниках повітря вище від +28 градусів за Цельсієм.

Перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу, додали в «Укравтодорі».