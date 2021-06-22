Рятувальники другу добу шукають двох зниклих на Київському водосховищі

У Київській області продовжуються пошуки двох людей, які зникли на Київському водосховищі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«20 червня о 17 год. 37 хв. поблизу с. Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському водосховищі зникли 2 особи (попередньо втонули, з них 1 дитина 2011 р.н.) та 1 дитина (2017 р.н.), яка врятована місцевим населенням, померла в кареті швидкої медичної допомоги», – мовиться у повідомленні.

Вчора до пошуків залучили 13 людей, зокрема дев’ять водолазів, а також п’ять одиниць техніки.

Станом на ранок 22 червня, доля зниклих все ще не відома, пошуки тривають, наголосили у ДСНС.