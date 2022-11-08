Через вибух газу у будинку на Позняках в 2020 році судитимуть 5 посадовців «Київгазу»

У Київській міській прокуратурі повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно п’яти службовців АТ «Київгаз» за фактом вибуху в житловому будинку на мікрорайоні Позняки у Києві в 2020 році.

У повідомленні йдеться, що вибуху у будинку стався «через недотримання технології повірки газових лічильників у будинку». Справу відкрили через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

«За кілька тижнів до вибуху співробітники «Київгазу» знімали газові лічильники з квартир у цьому будинку та встановлювали замість них технологічні перемички – байпаси. Це призвело до витоку газу та стало причиною вибуху. Серед службових осіб, яким пред’явлено обвинувачення, перший заступник голови правління АТ «Київгаз», директор однієї з філій, двоє головних інженерів та начальник служби охорони праці. Вони безпосередньо брали участь у розробці та погодженні інструкції, на підставі якої була проведена заміна газових лічильників на байпас. Збитки у кримінальному провадженні становлять понад 53 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Обвинувальний акт передали до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті.

21 червня 2020 року в десятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва​ стався вибух, який зруйнував кілька поверхів. П’ятеро людей загинули, троє травмувалися.