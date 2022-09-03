КМДА: повітря у Києві чисте, радіаційний фон – у нормі

Станом на ранок 3 вересня, як прозвітували у Київміськадміністрації, рівень забрудненості атмосферного повітря у столиці низький.

Управління екології та природних ресурсів також вказує, що радіаційний фон по всьому місту – у нормі.

У відомсті надали дані моніторингу атмосферного повітря на правому та лівому берегах, і зазначили, що за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном можна стежити онлайн.

Останніми днями якість повітря у Києві була поганою, спостерігалося задимлення через лісові й торф’яні пожежі в області.

Напередодні Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського підбила підсумки календарного літа 2022 року в Києві.

«Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,6ºС, що на 1,2ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило п’яту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми мав червень. Найхолодніше було 18 липня, коли температура під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 червня, коли температура після полудня піднялась до +34,4°С», – повідомили метеорологи.

За даними обсерваторії, цьогорічне літо в Києві встановлено вісім температурних рекордів, більшість з них – чотири – у червні.