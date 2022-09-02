Біля Києва гасять торф’яну пожежу, це спричинило задимлення повітря в місті – ДСНС

У Києві спостерігається сильне задимлення повітря через торф’яну пожежу на околицях міста, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це задимлення спричинене пожежею у Київській області, а саме у с. Соснівка Вишгородського району триває ліквідація одного осередку торф'яної пожежі. Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою», – повідомляє ДСНС у телеграмі.

Рятувальники до покращення ситуації рекомендують «закрити вікна вдома; не виходити зайвий раз на вулицю; якщо є очищувач повітря, то ввімкнути його на максимум».

Напередодні у ДСНС повідомляли, що пожежники загасили чотири осередки пожеж у Бучанському та Вишгородському району, але станом на вечір 1 вересня тривало гасіння у Соснівці та Михайлівській-Рубежівці.