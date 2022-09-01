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Рятувальники загасили 4 осередки торф’яних пожеж на Київщині – ДСНС

Тління торфу на Київщині, 2015 рік. Як зазначили в ДСНС, пожежі торфу є сезонним явищем

Триває ліквідація торф’яних пожеж у Київській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 1 вересня.

Зокрема, пожежники загасили чотири осередки:

  • у селі Здвижівка, Бучанський район, площа 0,2 гектара
  • у Шибеному, Бучанський район, площа, 0,3 гектара
  • у Стоянці, Бучанський район, 0,7 гектара
  • у Феневичах, Вишгородський район, 0,003 гектара

Триває гасіння осередків у Соснівці та Михайлівській-Рубежівці. ДСНС закликає жителів області зберігати спокій, вказавши на те, що пожежі торфу є сезонним явищем, ситуація контрольована.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій раніше в четвер повідомили, що наразі жителі Києва та області можуть бачити задимленість та відчувати неприємний запах – причиною цього є пожежі в екосистемах Київщини.

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