Рятувальники загасили 4 осередки торф’яних пожеж на Київщині – ДСНС

Триває ліквідація торф’яних пожеж у Київській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 1 вересня.

Зокрема, пожежники загасили чотири осередки:

у селі Здвижівка, Бучанський район, площа 0,2 гектара

у Шибеному, Бучанський район, площа, 0,3 гектара

у Стоянці, Бучанський район, 0,7 гектара

у Феневичах, Вишгородський район, 0,003 гектара

Триває гасіння осередків у Соснівці та Михайлівській-Рубежівці. ДСНС закликає жителів області зберігати спокій, вказавши на те, що пожежі торфу є сезонним явищем, ситуація контрольована.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій раніше в четвер повідомили, що наразі жителі Києва та області можуть бачити задимленість та відчувати неприємний запах – причиною цього є пожежі в екосистемах Київщини.