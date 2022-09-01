Серпень у Києві став дев’ятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень – метеорологи

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського підбили підсумки останнього місяця літа у Києві.

«Середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +22,3°С, що на 1,9°С вище за кліматичну норму. Впродовж місяця було зафіксовано три температурні рекорди, він став дев’ятим найтеплішим у столиці за 142 роки спостережень. Найхолодніше у Києві було 31 серпня, коли мінімальна температура опустилась до +16,1°С, а найтепліше – 24 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,1°С», – йдеться в повідомленні.

Водночас Укргідрометцентр оприлюднив кліматичну характеристику вересня в Україні.

Згідно з прогнозом, середня місячна температура передбачається 14-19° тепла, в Карпатах 12-13°, що на 1-1,5° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується дещо меншою за норму.