У Києві оголошений «жовтий» рівень небезпеки – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що, за даними Українського гідрометцентру, по Києву вранці 6 лютого утримуються «складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий)».

Також рятувальники нагадують про небезпеки, на які вони вже звертали увагу у зв’язку із потеплінням на значній частині території України.

«6 лютого, у зв’язку з відлигою, у горах Львівської області та у горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги», – вказують у ДСНС.

Також, за даними Укргідрометцентру, 6 лютого внаслідок добігання води по руслу на ділянці Днiстра Галич – Залiщики, Тиси Хуст – Чоп, у нижній течії Боржави та Латориці очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 30 – 80 сантиметрів.