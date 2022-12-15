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У Київському зоопарку зимують 200 врятованих від війни звірів – Кличко

Зима – велике випробування для звірів, каже столична влада

Цього року у Київському зоопарку, крім постійних мешканців, зимують ще 200 врятованих від війни звірів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Серед них: тигриця Даліла з приватного зоопарку Харкова, яку буквально виходили столичні фахівці, носухи та дикобрази з-під Херсона та інші тварини, яких привезли з окупованих територій та зон бойових дій», – сказав Кличко.

Він розповів, що зима – велике випробування для звірів.

«Сьогодні в столичному зоопарку теплопостачання забезпечують завдяки генератору, який під’єднали до котельні. Ще два приміщення, що не підключені до котельної, живлять від окремого генератора… Загалом в зоопарку закупили 11 таких булеріанів, 15 буржуйок та придбають ще один великий генератор. Для відвідувачів Київзоо встановили акумуляторне освітлення, аби й при відключеннях світла можна було навідати тварин у зоопарку», – повідомив столичний мер.

Наприкінці листопада повідомлялося, що чотирьох осиротілих на війні в Україні левенят перевезли до США.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ:

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