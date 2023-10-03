Київрада збільшила допомогу військовим – Кличко

Київрада на позачерговому засіданні 3 жовтня проголосувала за збільшення фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 1 мільярд 260 мільйонів гривень, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Головним питанням сьогоднішнього позачергового засідання сесії Київради було збільшення допомоги нашим захисникам. Зокрема, депутати проголосували за збільшення фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 1 мільярд 260 мільйонів. Це – кошти на матеріально-технічне забезпечення сил безпеки і оборони. А саме: на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше необхідне. Це – субвенція, ми перераховуємо гроші військовим підрозділам», – повідомив Кличко.

За даними КМДА, із лютого 2022 року столиця спрямувала понад 4,8 млрд грн на підтримку військовослужбовців. Із них майже 3,5 млрд грн – у вигляді прямих субвенцій на озброєння, спорядження, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій. Майже 800 млн грн – на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям. Понад 430 млн грн – на забезпечення квартирами військових та їхніх сімей.

На поточний рік Київрада на підтримку військових передбачила 5 млрд грн (крім соціальної підтримки і виплат). За цільовою програмою «Захисник Києва» було виділено 800 мільйонів гривень на спорудження фортифікаційних споруд. Додатково з бюджету столиці у вигляді субвенції передали 300 мільйонів гривень Міністерству оборони і Генштабу ЗСУ.