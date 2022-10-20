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На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого під час російської окупації – поліція

Київська область була частково під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року

Тіло ще одного вбитого під час російської окупації мирного жителя виявили поблизу села Михайлівка-Рубежівка Бучанського району Київської області. Як повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, особу загиблого ще не встановлено.

«Поліцейські встановили, що загиблий був одягнений у сірі штани, сіру футболку, фіолетовий светр. Поряд ми також знайшли кросівок 47 розміру. Виявлені останки вже направлені на судмедекспертизу. Зараз ми працюємо над встановленням особи загиблого», – повідомив Нєбитов у Telegram.

За його словами, поліцейські станом на 20 жовтня виявили та оглянули 1365 тіл загиблих під час російської окупації мирних жителів.

Київська область була частково під російською окупацією з 24 лютого до 31 березня 2022 року.

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