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Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА

Наразі Олексій Кулеба є першим заступником голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень

Кабінет міністрів України погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні уряду 2 лютого.

Також Кабмін схвалив звільнення Василя Володіна з посади голови Київської облдержадміністрації.

Наразі Кулеба є першим заступником голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Володіна призначили на посаду голови Київської ОДА в червні 2020 року.

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