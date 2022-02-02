Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні уряду 2 лютого.
Також Кабмін схвалив звільнення Василя Володіна з посади голови Київської облдержадміністрації.
Наразі Кулеба є першим заступником голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
Володіна призначили на посаду голови Київської ОДА в червні 2020 року.
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