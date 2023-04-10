Зеленський призначив нового голову Київської обладміністрації

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

«Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації», –йдеться в указі на сайті Офісу президента.

У січні президент Зеленський звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації, іншим указом призначивши його заступником керівника Офісу президента.

Руслан Кравченко раніше був керівником Бучанської окружної прокуратури Київської області. Брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро.