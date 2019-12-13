Суд розморозив банківські рахунки Киргизької служби Радіо Свобода

Суд у столиці Киргизстану Бішкеку розморозив рахунки Киргизької служби Радіо Свобода та її журналіста Алі Токтанова.

Напередодні колишній заступник голови митної служби Киргизстан Раїмбек Матраїмов подав до суду позов про захист честі та гідності на авторів масштабного розслідування про походження його капіталу. Після цього рахунки Киргизької служби Радіо Свобода, видання Kloop та сайту 24.kg були заморожені.

13 грудня представники сім’ї Матраїмова офіційно звернулися до суду з проханням розблокувати рахунки, хоча позов буде актуальним і надалі.

За даними журналістів, у Киргизстані впродовж багатьох років діяла масштабна кримінальна мережа за участі високопосадовців. Клан сім'ї Абдукадир (китайські бізнесмени уйгурського походження) контролював оптові поставки товарів на ринки Киргизстану, нелегально ввозивши їх через кордон, а щоб митниця закривала на це очі, платив величезні хабарі керівникам митниці, зокрема особисто Матраїмову.

Сам колишній митник називав «брехнею» інформацію розслідувачів.