У Киргизстані під час зльоту зазнав аварії літак авіакомпанії TezJet, 187 людей вдалося евакуювати

181 пасажир та 6 членів екіпажу були безпечно евакуйовані з літака TezJet, який 7 липня зазнав аварії в міжнародному аеропорту Манас у столиці Киргизстану Бішкеку. Це підтвердила киргизькій службі Радіо Свобода представниця державної компанії «Аеропорти Киргизстану» Олена Хоменко.

За словами Хоменко, задня стійка шасі відламалася під час зльоту та впала на землю. Пасажирів евакуювали за допомогою надувного трапу, деякі пасажири зазнали легких травм, серйозних ушкоджень немає.

Наразі літак евакуюють зі злітно-посадкової смуги. На місці аварії також працюють лікарі, пожежники та рятувальники.

Рейси з міжнародного аеропорту Манас зупиняли до 22:00 за місцевим часом (це 19:00 за Києвом). Додаткова інформація буде надана після з'ясування обставин інциденту.

Літак авіакомпанії TezJet, що летів із Бішкека до іншого киргизького міста Оша, зазнав аварії вдень 7 липня. Компанія TezJet була заснована у 2013 році та розпочала перевозити пасажирів у 2014 році. Вона виконує внутрішні рейси в Киргизстані, маючи у своєму флоті три літаки.