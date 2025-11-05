У США розбився вантажний літак, є загиблі та поранені

Вантажний літак, який належав компанії UPS, розбився в американському штаті Кентуккі. Аварія McDonnell Douglas MD-11F сталася під час зльоту неподалік аеропорту Луїсвілля.

За останніми даними, щонайменше сім людей загинули, ще 11 зазнали поранень.

Після катастрофи неподалік злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту імені Мухаммеда Алі піднявся великий стовп чорного диму. Аеропорт Луїсвілля є світовим авіавузлом перевізника UPS. За даними компанії, там працює понад 12 тисяч співробітників, вони обробляють понад два мільйони відправлень на день.

Поліція додала, що для всіх населених пунктів у радіусі п’яти миль від аеропорту оголошено режим укриття. McDonnell Douglas MD-11F - вантажний літак, що спочатку випускався компанією McDonnell Douglas, а пізніше – Boeing. Такі літаки використовуються FedEx Express, Lufthansa Cargo та UPS Airlines для вантажних перевезень.